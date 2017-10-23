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Женщине в роллы вместо лосося положили чешую рыбы в Воронеже
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    Женщине в роллы вместо лосося положили чешую рыбы в Воронеже

    11:38  23 Октября 2017
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    Женщине в роллы вместо лосося положили чешую рыбы в Воронеже

    Воронеж, 22 октября.  Жительница Воронежа заказала роллы с лососем, но получила блюдо с чешуей рыбы.

    Неприятный инцидент произошел  в одном из заведений Воронежа в воскресенье, 22 октября. Женщина сделала заказ роллов в магазине «Суши в дом», который расположен в торговом центре «Московский проспект». Чешуя рыбы оказалась вместо поджаренного лосося в заказанных роллах. Горожанка незамедлительно сообщила об этом сотрудникам магазина, те обещали разобраться в проблеме, но до настоящего времени вопрос никак не решился. Известно, что стоимость заказа составляла 999 рублей.

    Напомним, автомобиль допустил наезд на школьницу и скрылся с места преступления в Воронеже. Отец девочки, активист воронежского «Дорожного контроля», в социальных сетях рассказал о происшествии и попросил всех очевидцев откликнуться. Известно, что у ребенка сильный ушиб ноги.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #воронеж
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