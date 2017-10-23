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Сбил 14-летнюю школьницу и скрылся с места ДТП неизвестный водитель в Воронеже
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    Сбил 14-летнюю школьницу и скрылся с места ДТП неизвестный водитель в Воронеже

    11:12  23 Октября 2017
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    Сбил 14-летнюю школьницу и скрылся с места ДТП неизвестный водитель в Воронеже

    Воронеж, 23 октября. Школьница попала накануне под колеса неизвестного автомобилиста в воронежском микрорайоне Сомово.

    Дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 22 октября, в микрорайоне Сомово на Дачном проспекте около четырех часов дня. 14-летняя девочка переходила дорогу слева направо по ходу движения. Неустановленный автомобиль ехал со стороны переулка Санаторный в направлении улицы Грузинской. 

    Автомобиль допустил наезд на школьницу и скрылся с места преступления. Отец девочки, активист воронежского «Дорожного контроля», в социальных сетях рассказал о происшествии и попросил всех очевидцев откликнуться. Известно, что у ребенка сильный ушиб ноги.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #воронеж
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