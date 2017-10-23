Сбил 14-летнюю школьницу и скрылся с места ДТП неизвестный водитель в Воронеже

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Воронеж, 23 октября. Школьница попала накануне под колеса неизвестного автомобилиста в воронежском микрорайоне Сомово.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 22 октября, в микрорайоне Сомово на Дачном проспекте около четырех часов дня. 14-летняя девочка переходила дорогу слева направо по ходу движения. Неустановленный автомобиль ехал со стороны переулка Санаторный в направлении улицы Грузинской.

Автомобиль допустил наезд на школьницу и скрылся с места преступления. Отец девочки, активист воронежского «Дорожного контроля», в социальных сетях рассказал о происшествии и попросил всех очевидцев откликнуться. Известно, что у ребенка сильный ушиб ноги.