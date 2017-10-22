Жительницу Воронежа обманула молодая мошенница, продававшая вещи через Интернет

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Воронеж, 22 октября. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в отношении жительницы Воронежа, которая продавала одежду через сайт в Интернете.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области, 19-летняя девушка в начале октября текущего года разместила объявление о продаже одежды на одном из сайтов в Интернете. 31-летняя женщина решила приобрести товар и, по предварительной договоренности, перевела на карту подозреваемой три с половиной тысячи рублей, после чего она должна была выслать товар. Но хозяйка интернет-магазина после перечисления средств на карту перестала выходить на связь с покупательницей. Обманутая женщина обратилась в полицию за помощью.

В настоящее время по факту мошенничества в отношении 19-летней девушки возбуждено уголовное дело. Подозреваемая полностью признала свою вину.