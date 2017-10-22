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Власти Воронежа попросили работодателей повысить уровень зарплат
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    Власти Воронежа попросили работодателей повысить уровень зарплат

    17:43  22 Октября 2017
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    Власти Воронежа попросили работодателей повысить уровень зарплат

    Воронеж, 22 октября. Обращение к руководителям организаций с призывом начать выплачивать заработную плату на уровне не ниже прожиточного минимума опубликовано на сайте департамента аграрной политики Воронежской области.

    В минувшую пятницу, 20 октября, на сайте регионального департамента аграрной политики появилось сообщение к руководителем воронежских организаций:

    «…обращаемся к собственникам и руководителям бизнеса с просьбой считать поддержание достойного уровня заработной платы трудящихся приоритетной задачей своей деятельности».

    Обращение стало напоминанием для работодателей о трехстороннем Соглашением на 2017–2019 годы между правительством Воронежской области, объединениями профсоюзов и  руководителями организаций, в соответствии с которым работодатели должны выплачивать заработную плату в размере не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения области.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #воронеж
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