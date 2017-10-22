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#Соцсети
Водитель ВАЗ попытался вытолкнуть с дороги иномарку в Воронеже
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    Водитель ВАЗ попытался вытолкнуть с дороги иномарку в Воронеже

    15:35  22 Октября 2017  /обновлено: 15:37  22 Октября 2017
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    Водитель ВАЗ попытался вытолкнуть с дороги иномарку в Воронеже

    Воронеж, 22 октября. Отечественный автомобиль пытался столкнуть с дороги иномарку в Воронеже, очевидцы сняли видео инцидента и выложили в социальные сети.

    Инцидент произошел в субботу, 21 октября, на улице Волгоградской. На кадрах, снятых на видеорегистратор, видно, что автомобиль марки ВАЗ-2106 с ростовскими номерами догнал белую иномарку, попытался ее прижать к обочине и вытолкнуть с проезжей части.
    Видимо, участники конфликта что-то не поделили на дороге.

    Напомним, неизвестный хулиган устроил стрельбу по окнам жилого дома в Воронеже, как сообщили очевидцы в отдел полиции. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #воронеж
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