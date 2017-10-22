Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Рынок «Атлант» горит в Ростове-на-Дону
Происшествия
Неизвестные хулиганы обстреляли окно частного дома в Воронеже
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Неизвестные хулиганы обстреляли окно частного дома в Воронеже

    14:54  22 Октября 2017
    46

    Неизвестные хулиганы обстреляли окно частного дома в Воронеже

    Воронеж, 22 октября. По сообщениям очевидцев, неизвестный устроил стрельбу по окнам жилого дома в Воронеже, полицейские проводят проверку.

    По сообщению ГУВД по Воронежской области, инцидент произошел на улице Мухиной в Советском районе Воронежа около 12.49 в субботу, 21 октября. Строители, которые работали рядом с местом происшествия, услышали выстрелы и незамедлительно сообщили в полицию. Сотрудники охраны правопорядка прибыли по указанному адресу и увидели поврежденное стекло окна в частном доме. В настоящий момент проводится проверка по данному факту и выясняется, действительно ли кто-то стрелял в окно, или оно повреждено вследствие других причин. По сообщению полиции, информации о пострадавших не поступало.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #воронеж
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску

        Майдан в Киеве дал Порошенко пять дней, иначе судьба Чаушеску

        13:08   22 Октября 2017
        1139
        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        Минобороны РФ: Запад стремится «замести следы» варварских бомбардировок Ракки

        9:23   22 Октября 2017
        1845
        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        Путин рассказал о технологии страшнее атомной бомбы

        18:14   21 Октября 2017
        7955
        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        Ограничения на поставку турецких томатов в Россию снимут 1 ноября

        15:35   21 Октября 2017
        3354