Неизвестные хулиганы обстреляли окно частного дома в Воронеже

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Воронеж, 22 октября. По сообщениям очевидцев, неизвестный устроил стрельбу по окнам жилого дома в Воронеже, полицейские проводят проверку.

По сообщению ГУВД по Воронежской области, инцидент произошел на улице Мухиной в Советском районе Воронежа около 12.49 в субботу, 21 октября. Строители, которые работали рядом с местом происшествия, услышали выстрелы и незамедлительно сообщили в полицию. Сотрудники охраны правопорядка прибыли по указанному адресу и увидели поврежденное стекло окна в частном доме. В настоящий момент проводится проверка по данному факту и выясняется, действительно ли кто-то стрелял в окно, или оно повреждено вследствие других причин. По сообщению полиции, информации о пострадавших не поступало.