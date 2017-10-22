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Происшествия
Пассажирка выпала из открытой двери во время движения маршрутки в Воронеже
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    Пассажирка выпала из открытой двери во время движения маршрутки в Воронеже

    10:27  22 Октября 2017
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    Пассажирка выпала из открытой двери во время движения маршрутки в Воронеже

    Воронеж, 22 октября. Женщина выпала из маршрутного автобуса в Воронеже, водитель закрыл двери и поехал дальше по маршруту.

    Инцидент произошел в субботу, 21 октября, в маршрутном автобусе №122 около остановки общественного транспорта «Машмет». Водитель маршрутки не закрыл дверь во время движения, после чего одна из пассажирок выпала из транспортного средства, сообщает Политэксперт. Водитель маршрутного автобуса не только не остановился, но закрыл дверь и поехал дальше в соответствии с маршрутом, отмечают очевидцы происшествия. На просьбы остановиться, водитель отвечал, что не видел инцидента. Также он заявил, что двери были закрыты, и никто не мог выпасть из маршрутного автобуса.

    В настоящее время пострадавшая женщина находится в медицинском учреждении с травмами. Родственники ищут свидетелей происшествия.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #воронеж #маршрутка
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