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Воронежская спортсменка стала чемпионкой мира по грэпплингу
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    Воронежская спортсменка стала чемпионкой мира по грэпплингу

    20:13  21 Октября 2017
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    Воронежская спортсменка стала чемпионкой мира по грэпплингу

    Воронеж, 21 октября. Спортсменка из Воронежа стала победителем на чемпионате мира по грэпплингу. Соревнования проходили в столице Азербайджана – Баку — с 20 по 21 октября. Об этом сообщают местные СМИ.

    В финале девушке предстояло бороться с спортсменкой из Франции. Девушка стала победительницей в весовой категории свыше 71 кг.

    Отмечается, что в этом году девушка завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по грэпплингу.

    Воронежская спортсменка, пройдя отбор на чемпионат мира по грэпплингу, сообщила о том, что ей необходима финансовая помощь. Девушке на поездку нужно было собрать  27 200 рублей.

    Автор: Дарья Смолина
    #воронеж #грэпплинг
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