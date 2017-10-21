Воронежская спортсменка стала чемпионкой мира по грэпплингу

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Воронеж, 21 октября. Спортсменка из Воронежа стала победителем на чемпионате мира по грэпплингу. Соревнования проходили в столице Азербайджана – Баку — с 20 по 21 октября. Об этом сообщают местные СМИ.

В финале девушке предстояло бороться с спортсменкой из Франции. Девушка стала победительницей в весовой категории свыше 71 кг.

Отмечается, что в этом году девушка завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по грэпплингу.

Воронежская спортсменка, пройдя отбор на чемпионат мира по грэпплингу, сообщила о том, что ей необходима финансовая помощь. Девушке на поездку нужно было собрать 27 200 рублей.