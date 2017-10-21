В Воронеже рухнул кран на строящейся развязке

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Воронеж, 21 октября. Строительство развязки в Воронеже на улице 9 Января обернулось страшным происшествием, сообщают местные СМИ.

Кран рухнул сегодня, 21 октября. Как сообщают очевидцы, он просто упал на бок. На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства происшествия и причину падения крана.

По предварительным данным никто из людей не пострадал.

«Воронежцы называют место строительство проклятым и не верят, что развязка будет готова в обещанные сроки», — сообщает «Блокнот Воронеж».

Напомним, что реконструкция развязки, которая объединяет улицы Антонова-Овсеенко, Героев Сибиряков и 9 Января, в Воронеже началась января этого года.