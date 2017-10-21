Видео хип-хопа танцовщиц из Воронежа покорило Интернет

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Воронеж, 21 октября. Танцовщицы Воронежа показали, как нужно танцевать, выложив в сеть видео. Об этом сообщают местные СМИ.

Девять танцовщиц танцевальной студии «New York Dance Complex» сняли свой танец на видео и выложили в социальные сети. На видео девушки по-настоящему прокачали публику, показывали ритмичность, характер и атмосферу хип-хоп культуры.

«Каждый раз мы стараемся и придумываем что-нибудь новое», — сказала одна из танцовщиц.

Отметим, что правительство России присудило 15 премий по 100 тыс. рублей в сфере народного творчества в октябре этого года. Премия «Душа России» вручается в нескольких номинациях, в том числе и «Народный танец».