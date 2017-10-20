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Общество
Почетный председатель союза строителей Воронежской области скончался на 81-м году жизни
Общество
Почетный председатель союза строителей Воронежской области скончался на 81-м году жизни
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    Почетный председатель союза строителей Воронежской области скончался на 81-м году жизни

    23:09  20 Октября 2017
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    Почетный председатель союза строителей Воронежской области ушел на 81-м году жизни

    Воронеж, 20 октября. Председатель союза строителей Воронежской области Вячеслав Бутырин скончался на 81-м году жизни 19 октября. Сообщила пресс-служба АО «Домостроительный комбинат».

    Более 15 лет он работал в компании «Домостроительный комбинат». Вячеслав Бутырин создал современную строительную компании с мощной производственной базой и профессиональными ресурсами. Он возглавлял союз строителей Воронежской области с 2008 года, но покинул пост в конце марта 2017 года из-за болезни.

    «Бутырин В.М. прожил яркую, насыщенную и достойную жизнь, которая может служить примером для будущих поколений, как образец преданности родной стране, избранному делу, своим идеалам и убеждениям», — отмечают руководство и коллектив «Домостроительного комбината»

    Автор: Дарья Смолина
    #воронеж #союз строителей #вячеслав бутырин
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