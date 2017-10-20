Почетный председатель союза строителей Воронежской области скончался на 81-м году жизни

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Воронеж, 20 октября. Председатель союза строителей Воронежской области Вячеслав Бутырин скончался на 81-м году жизни 19 октября. Сообщила пресс-служба АО «Домостроительный комбинат».

Более 15 лет он работал в компании «Домостроительный комбинат». Вячеслав Бутырин создал современную строительную компании с мощной производственной базой и профессиональными ресурсами. Он возглавлял союз строителей Воронежской области с 2008 года, но покинул пост в конце марта 2017 года из-за болезни.