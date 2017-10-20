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В Воронеже закрыли кафе после отравления посетительницы
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    В Воронеже закрыли кафе после отравления посетительницы

    17:28  20 Октября 2017
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    В Воронеже закрыли кафе после отравления посетительницы

    Воронеж, 20 октября. Судебные приставы приостановили работу кафе «Картофан» на 30 суток, сообщает управление ФССП по Воронежской области.

    Женщина, купившая в кафе салат с семгой, обратилась в Роспотребнадзор. После того как покупательница съела салат, ей стало плохо, были обнаружены признаки отравления.

    В кафе «Картофан» произвели проверку, в ходе которой выявили многочисленные нарушения: отсутствие технической документации, нарушение условий хранения сырой и готовой продукции, режима мытья посуды, отсутствие маркировки, ярлыков предприятия изготовителя и далее.

    Владельца кафе суд признал виновным в том, что он нарушил санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения.

    Автор: Дарья Смолина
    #воронеж #роспотребнадзор
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