В Воронеже закрыли кафе после отравления посетительницы

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Воронеж, 20 октября. Судебные приставы приостановили работу кафе «Картофан» на 30 суток, сообщает управление ФССП по Воронежской области.

Женщина, купившая в кафе салат с семгой, обратилась в Роспотребнадзор. После того как покупательница съела салат, ей стало плохо, были обнаружены признаки отравления.

В кафе «Картофан» произвели проверку, в ходе которой выявили многочисленные нарушения: отсутствие технической документации, нарушение условий хранения сырой и готовой продукции, режима мытья посуды, отсутствие маркировки, ярлыков предприятия изготовителя и далее.

Владельца кафе суд признал виновным в том, что он нарушил санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения.