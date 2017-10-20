Воронежцы смогут изучать английский язык бесплатно

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Воронеж, 20 октября. В рамках социального проекта «Английский клуб для «чайников» воронежцы смогут изучать иностранный язык бесплатно. Об этом сообщает официальный сайт администрации городского округа города Воронеж.

На занятия приглашают взрослых и детей, чей уровень английского языка нулевой или элементарный. Длительность урока составляет 1 час 20 минут. Взрослые будут изучать темы, связанные с путешествием. Для детей предусмотрена игровая форма для изучения иностранного языка, юные учащиеся будут рисовать, заниматься творчеством и ставить сценки.

Занятия будут проходить каждое воскресенье, и начнутся уже 22 октября, а завершатся 10 декабря.