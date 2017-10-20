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Первые заморозки ожидаются в Воронеже на выходных
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    Первые заморозки ожидаются в Воронеже на выходных

    10:33  20 Октября 2017
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    Первые заморозки ожидаются в Воронеже на выходных

    Воронеж, 20 октября. Зима ворвется в Воронеж в ночь на 22 октября, сообщает воронежский гидрометеоцентр.

    Синоптики сообщили, что уже в субботу днем температура будет плюс семь градусов, а в ночь с субботы на воскресенье температура воздуха будет ровняться нулю. В воскресенье днем обещают плюс четыре градуса тепла. Также сообщается, что в течение недели, начиная с 23 октября, в ночное время температура будет минусовая, столбик термометра достигнет отметки минус четыре градуса по Цельсию.

    Gismeteo отмечает, что, начиная со среды, 24 октября, воронежцы по-настоящему почувствуют зиму, помимо минусовой температуры будет идти снег. Снегопад продлится до конца недели.

    На 20 октября в Воронеже днем ясно, температура воздуха десять градусов тепла.

    Автор: Дарья Смолина
    #погода #воронеж
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