Первые заморозки ожидаются в Воронеже на выходных

В Избранное

Воронеж, 20 октября. Зима ворвется в Воронеж в ночь на 22 октября, сообщает воронежский гидрометеоцентр.

Синоптики сообщили, что уже в субботу днем температура будет плюс семь градусов, а в ночь с субботы на воскресенье температура воздуха будет ровняться нулю. В воскресенье днем обещают плюс четыре градуса тепла. Также сообщается, что в течение недели, начиная с 23 октября, в ночное время температура будет минусовая, столбик термометра достигнет отметки минус четыре градуса по Цельсию.

Gismeteo отмечает, что, начиная со среды, 24 октября, воронежцы по-настоящему почувствуют зиму, помимо минусовой температуры будет идти снег. Снегопад продлится до конца недели.

На 20 октября в Воронеже днем ясно, температура воздуха десять градусов тепла.