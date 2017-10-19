Иномарка сбила молодую пару на пешеходном переходе в Воронеже

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Воронеж, 19 октября. Молодой человек и девушка попали под колеса иномарки вчера вечером в Воронеже.

Дорожно-транспортное происшествие случилось напротив дома № 4 по улице Чайковского в среду, 18 октября, около пяти часов вечера. Автомобиль марки «Mercedes-Benz», за рулем которого находилась 42-летняя женщина, сбил 26-летнего молодого человека и 24-летнюю девушку, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Автомобиль двигался со стороны улицы Студенческой в сторону проспекта Революции, в этот момент молодые люди переходили дорогу по пешеходному переходу, который не оснащен светофором. Пешеходы не получили серьезных травм, медицинские работники после осмотра диагностировали у пострадавшей молодой пары только ушибы и гематомы. В настоящее время по факту ДТП сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.