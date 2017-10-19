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Происшествия
Отец четверых детей ударил ножом племянника под Воронежем
Происшествия
Отец четверых детей ударил ножом племянника под Воронежем
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    Отец четверых детей ударил ножом племянника под Воронежем

    15:21  19 Октября 2017
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    Отец четверых детей ударил ножом племянника под Воронежем

    Воронеж, 19 октября. Мужчина проведет больше трех лет в исправительной колонии общего режима за убийство племянника.

    По информации пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области, 38-летний мужчина, на иждивении которого находится четверо детей, зарезал племянника в ходе пьяного конфликта. Инцидент произошел в деревне Богданово Рамонского района. Мужчина вместе со своим племянником употребляли алкогольные напитки, после чего разгорелся конфликт, переросший в драку. Племянник нанес несколько ударов дяде, тот схватил нож и ударил родственника в живот. Медики оказали своевременную помощь пострадавшему.

    Уголовное дело по данному факту было составлено и передано в суд. По решению Рамонского районного суда мужчина проведет три года и шесть месяцев в колонии общего режима.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #воронеж
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