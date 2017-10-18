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Неизвестные украли у мужчины в центре Воронежа пакет с 15 млн рублей
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    Неизвестные украли у мужчины в центре Воронежа пакет с 15 млн рублей

    20:25  18 Октября 2017
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    Неизвестные украли у мужчины в центре Воронежа пакет с 15 млн рублей

    Воронеж, 18 октября. Неизвестные вырвали у мужчины пакет с 15 миллионами рублей в Воронеже, полиция проверяет информацию.

    По сообщению представителя главного управления МВД области, в центре Воронежа неизвестные напали на мужчину и отняли у него 15 миллионов рублей. Пострадавший обратился за медицинской помощью во вторник, 17 октября, около полуночи. По его словам, инцидент произошел на улице Карла Маркса возле ледового дворца спорта «Юбилейный». Представитель ГУМВД подчеркнул, что в настоящий момент заявление зарегистрировано, сотрудники охраны правопорядка проводят проверку.

    Напомним, парковка в центре Воронежа на улице Театральной 19 октября будет запрещена в связи с проведением общего собрания членов ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #воронеж
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