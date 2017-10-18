Парковку в центре Воронежа запретят на один день

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Воронеж, 18 октября. Парковка в центре Воронежа на улице Театральной 19 октября будет запрещена в связи с проведением общего собрания членов ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области».

Как сообщает управление информации мэрии в Воронеже, в период с шести утра до двух часов дня 19 октября будет запрещена парковка на участке от улицы 25 Октября до дома № 15 по Театральной и движение транспорта по проезду к Воронежскому концертному залу. Такое решение было принято в связи с проведением в большом зале Воронежского концертного зала, который расположен на улице Театральной в доме № 17, общего собрания членов ассоциации «Совет муниципальных образований Воронежской области».