В Воронеже 77-летний водитель протаранил забор и погиб

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Воронеж, 17 октября. Водитель, врезавшись в забор, умер за рулем своего автомобиля днем 17 октября в Воронеже, сообщают местные СМИ.

Как стало известно, 77-летний мужчина ехал на своей машине Ford Fusion со стороны улицы Пирогова в сторону Донбасской. Водитель иномарки, как сообщает «Вести Воронеж», выехал на встречную полосу, а потом съехал с дороги и врезался в забор около дома №32 по улице Свободы.

Когда приехали сотрудники ГИБДД, мужчина уже был мертв. Причину смерти назовут после проведенной экспертизы. На данный момент выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, что в воскресенье, 15 октября, в Воронежской области автомобилист сбил пенсионера, который получил травмы несовместимые с жизнь и скончался на месте ДТП, и скрылся с место происшествия.