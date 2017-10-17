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Участники фестиваля в Сочи опубликовали 2 тыс. селфи на фоне стенда Воронежской области
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    Участники фестиваля в Сочи опубликовали 2 тыс. селфи на фоне стенда Воронежской области

    14:25  17 Октября 2017
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    Участники фестиваля в Сочи опубликовали 2 тыс. селфи на фоне Воронежа

    Воронеж. 17 октября. На XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов открылся павильон Воронежской области, сообщают местные СМИ.

    Выставочная экспозиция расположена на главной аллее Олимпийского парка. «Хочу в Воронеж» — главный слоган экспозиции, который переведен на английский и испанский языки. Основными темами выставки стали год экологии и здоровый образ жизни. Стенд Воронежской области оформлен искусственными травами и мхом, названия достопримечательностей Воронежской области и декоративные элементы спортивного инвентаря также расположили на «зеленой» стене. Отмечается, что участники фестиваля, сфотографировавшиеся на фоне стенда Воронежской области, уже запостили более двух тыс. селфи в соцсетях.

    Организаторы павильона решили разделить территорию павильона на интерактивную зону, где можно поиграть в игры, посмотреть фильм, и зону отдыха.

    Автор: Дарья Смолина
    #сочи #xix всемирный фестиваль молодежи и студентов
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