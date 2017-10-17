Участники фестиваля в Сочи опубликовали 2 тыс. селфи на фоне стенда Воронежской области

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Воронеж. 17 октября. На XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов открылся павильон Воронежской области, сообщают местные СМИ.

Выставочная экспозиция расположена на главной аллее Олимпийского парка. «Хочу в Воронеж» — главный слоган экспозиции, который переведен на английский и испанский языки. Основными темами выставки стали год экологии и здоровый образ жизни. Стенд Воронежской области оформлен искусственными травами и мхом, названия достопримечательностей Воронежской области и декоративные элементы спортивного инвентаря также расположили на «зеленой» стене. Отмечается, что участники фестиваля, сфотографировавшиеся на фоне стенда Воронежской области, уже запостили более двух тыс. селфи в соцсетях.

Организаторы павильона решили разделить территорию павильона на интерактивную зону, где можно поиграть в игры, посмотреть фильм, и зону отдыха.