Движение на воронежских дорогах парализовано

В Избранное

Воронеж, 17 октября. По состоянию на 11 утра 17 октября, «Яндекс.Пробки» сообщают, что пробки в Воронеже достигли семи баллов из десяти.

В городе произошло много аварий, из-за которых дорожное движение в городе стало крайне медленным. Скорость движения автомобилей по Северному мост у в сторону улицы Остужева из-за ДТП не превышает 5 км/ч.

Также на данный момент стоят автомобили на пересечении улицы Остужева и Ленинского проспекта. Скорость движения составляет 3 км/ч.