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Общество
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Общество
Среднемесячная зарплата воронежцев увеличится на 8,4%
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    Среднемесячная зарплата воронежцев увеличится на 8,4%

    21:29  16 Октября 2017
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    Среднемесячная зарплата воронежцев увеличится на 8,4%

    Воронеж, 16 октября. Глава управления экономики Воронежа Татьяна Дьяченко сообщила, что фонд оплаты труда возрастет на 8,4%. Об этом было сообщено на планерном совещании о бюджетообразующих показателях прогноза социально-экономического развития городского округа на следующий год.

    Также Татьяна Дьяченко отметила, что номинальная среднемесячная зарплата в 2017 году будет составлять 32 252 рубля, она возрастет на 8,5% по сравнению с предыдущим годом. По прогнозам зарплата в следующем году будет больше на 2 735 рубля, и будет составлять 34 987 рублей.

    Отмечается, что объем инвестиций в основной капитал в 2017 году составит 126,5 млрд рублей, в 2018 сумма увеличиться – 133,3 млрд рублей.

    Автор: Дарья Смолина
    #воронеж #зарплата
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