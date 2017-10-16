Доверие — главное в отношениях, считают воронежцы

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Воронеж, 16 октября. 24% воронежцев больше всего в отношениях ценят доверие: таковы данные исследования в социальной сети «Фотострана».



Споры о том, что же главное в отношениях, могут продолжаться бесконечно, но как показало исследование, которое провела соцсеть «Фотострана», залог гармоничных отношений — доверие. И 24% опрошенных считают, что доверие является главным элементом для построения и продолжительности хороших отношений между партнерами.

Также популярными ответами стали для воронежцев следующие категории: взаимность (17,5%), уважение (16,5%) и искренность (14,2%). Отметим, что верность и честность являются ключевыми категориями для 10% и 9% жителей Воронежа.



В исследовании приняло участие 1500 воронежцев.