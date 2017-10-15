Автомобиль протаранил трактор под Воронежем, пострадала женщина

В Избранное

Воронеж, 15 октября. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано сегодня в Воронежской области, женщина доставлена в больницу с травмами.

Происшествие случилось в воскресенье, 15 октября, недалеко от села Ясеново в Раменском районе Воронежской области. Автомобиль марки «ВАЗ» на полной скорости врезался в трактор. Женщина получила травмы различной степени тяжести и была незамедлительно госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники правопорядка проводят проверку по факту ДТП, устанавливают причины и обстоятельства аварии.

В Воронежской области, напомним, два местных жителя задержаны сотрудниками полиции за попытку продажи марихуаны.