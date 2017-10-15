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Общество
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Происшествия
Автомобиль протаранил трактор под Воронежем, пострадала женщина
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    Автомобиль протаранил трактор под Воронежем, пострадала женщина

    17:41  15 Октября 2017
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    Автомобиль протаранил трактор под Воронежем, пострадала женщина

    Воронеж, 15 октября. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано сегодня в Воронежской области, женщина доставлена в больницу с травмами.

    Происшествие случилось в воскресенье, 15 октября, недалеко от села Ясеново в Раменском районе Воронежской области. Автомобиль марки «ВАЗ» на полной скорости врезался в трактор. Женщина получила травмы различной степени тяжести и была незамедлительно госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники правопорядка проводят проверку по факту ДТП, устанавливают причины и обстоятельства аварии.

    В Воронежской области, напомним, два местных жителя задержаны сотрудниками полиции за попытку продажи марихуаны.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #воронеж
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