Полиция накрыла плантацию конопли под Воронежем

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Воронеж, 15 октября. Два жителя Воронежской области задержаны сотрудниками полиции за попытку продажи марихуаны.

По информации регионального МВД, 26-летний и 37-летний мужчины выращивали коноплю за четырехметровым забором, полиция задержала их во время продажи растения.

Сотрудники правопорядка во время проведения обыска обнаружили за домом воронежца плантацию конопли, которая была огорожена металлическим забором высотой четыре метра. Полиция изъяла 24 куста растения, семена были приобретены в интернете. Также стражи порядка обнаружили 150 граммов марихуаны, которая уже была готова к продаже. В настоящее время в отношении задержанных заведено уголовное дело. Мужчины находятся под подпиской о невыезде.