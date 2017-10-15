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Общество
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Происшествия
Кроссовер сбил пешехода в 50 метрах от перехода в Воронеже
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    Кроссовер сбил пешехода в 50 метрах от перехода в Воронеже

    15:35  15 Октября 2017
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    Кроссовер сбил пешехода в 50 метрах от перехода в Воронеже

    Воронеж, 15 октября. Иномарка сбила мужчину рядом с пешеходным переходом вчера в Воронеже.

    Происшествие случилось в субботу, 14 октября, рядом с домом № 154 по улице Остужева, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД. Автомобиль марки Honda, за рулем которого находился 62-летний водитель, допустил наезд на пешехода. Мужчина, личность которого устанавливается, переходил дорогу в 50 метрах от пешеходного перехода.

    Пострадавшего незамедлительно госпитализировали в медицинское учреждение. По сообщению от очевидцев, пешеход получил серьезные травмы различной степени тяжести. По предварительным данным известно, что водитель не заметил пешехода. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП и выясняют все обстоятельства аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #воронеж
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