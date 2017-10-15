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Сбежавший из частного зоопарка медведь растерзал пожилого мужчину под Воронежем
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    Сбежавший из частного зоопарка медведь растерзал пожилого мужчину под Воронежем

    15:15  15 Октября 2017  /обновлено: 15:17  15 Октября 2017
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    Сбежавший из частного зоопарка медведь растерзал пожилого мужчину под Воронежем

    Воронеж, 15 октября. Медведь, сбежавший из частного зоопарка, напал на пенсионера и своего хозяина сегодня утром в Воронежской области.

    По информации ГУ МВД Воронежской области, сообщение о трагедии в полицию поступило около десяти утра сегодня, 15 октября. Очевидцы сообщили, что в селе Семилуки на улице Ленина медведь напал на местных жителей. Следственное управление СК РФ региона сообщает:

    «В результате этого 87-летний мужчина скончался, 49-летний владелец медведя с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медучреждение. По данному факту… проводится доследственная проверка».

    По предварительным данным известно, что медведь сбежал из частного зоопарка, расположенного на улице Щеголевых села Семилуки. Там животное содержалось в просторном вольере, из которого медведь смог выбраться сегодня утром. После чего он направился к огородам близлежащих домов и напал на 87-летнего пенсионера. Пожилой мужчина скончался на месте от полученных травм. Хозяин животного попытался его усмирить, но получил серьезные повреждения и незамедлительно был доставлен в медицинское учреждение.

    Сотрудники органов полиции после того, как прибыли на место происшествия, застрелили медведя.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #воронеж #медведь
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