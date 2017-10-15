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Происшествия
Автомобилист насмерть сбил пенсионера и скрылся с места ДТП под Воронежем
Происшествия
Автомобилист насмерть сбил пенсионера и скрылся с места ДТП под Воронежем
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    Автомобилист насмерть сбил пенсионера и скрылся с места ДТП под Воронежем

    12:45  15 Октября 2017
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    Автомобилист насмерть сбил пенсионера и скрылся с места ДТП под Воронежем

    Воронеж, 15 октября. Легковой автомобиль насмерть сбил пенсионера вчера в Воронежской области и скрылся с места происшествия, оставив пожилого пешехода умирать.

    Происшествие случилось в субботу, 14 октября, около 18.40 на трассе «Дон» в районе садоводческого некоммерческого товарищества «Медовка». Легковой автомобиль, за рулем которого был неустановленный водитель, совершил наезд на 71-летнего пешехода. Водитель не остановился, чтобы помочь пенсионеру, он скрылся с места происшествия. Пожилой мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте аварии.

    В настоящее время сотрудники правопорядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося и разыскивают водителя, сбившего пенсионера.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #пенсионер #дтп #авария #воронеж #розыск
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