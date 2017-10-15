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Происшествия
Автомобилист насмерть сбил пенсионера и скрылся с места ДТП под Воронежем
Происшествия
Воронежец выпал из окна многоэтажки
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    Воронежец выпал из окна многоэтажки

    11:35  15 Октября 2017
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    Воронежец выпал из окна многоэтажки

    Воронеж, 15 октября. Житель Воронежа выпал из окна многоэтажки поздним вечером 14 октября.

    По информации регионального управления следственного комитета, инцидент произошел по улице Антонова-Овсеенко вечером в субботу, 14 октября. Тело 31-летнего мужчины было обнаружено у дома №76, воронежец упал на крышу у подъезда 15-этажного здания.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту данного инцидента. Соседи сообщают, что мужчина недавно переехал в дом с матерью.

    В Воронеже вчера вечером маршрутный автобус столкнулся с иномаркой. По предварительной информации от очевидцев, есть пострадавшие. 

    Автор: Ксения Пудовкина
    #воронеж
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