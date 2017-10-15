Воронежец выпал из окна многоэтажки

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Воронеж, 15 октября. Житель Воронежа выпал из окна многоэтажки поздним вечером 14 октября.

По информации регионального управления следственного комитета, инцидент произошел по улице Антонова-Овсеенко вечером в субботу, 14 октября. Тело 31-летнего мужчины было обнаружено у дома №76, воронежец упал на крышу у подъезда 15-этажного здания.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту данного инцидента. Соседи сообщают, что мужчина недавно переехал в дом с матерью.

В Воронеже вчера вечером маршрутный автобус столкнулся с иномаркой. По предварительной информации от очевидцев, есть пострадавшие.