Маршрутка протаранила иномарку в Воронеже, есть пострадавшие

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Воронеж, 15 октября. Маршрутный автобус столкнулся с иномаркой накануне в Воронеже: есть пострадавшие.

Как сообщают очевидцы инцидента в социальных сетях, происшествие случилось вчера, 14 октября, в вечернее время суток около остановки «Мелодия» на улице Олеко Дундича. Маршрутный автобус №113 ударил легковой автомобиль марки Kia со стороны пассажира. От удара транспортное средство получило серьезные повреждения, а лобовое стекло пошло трещинами.

По предварительной информации от очевидцев, есть пострадавшие. В настоящее время по факту данного происшествия сотрудники правопорядка проводят проверку, после которой будет принято процессуальное решение.