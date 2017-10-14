Внедорожник Mitsubishi приземлился на отбойник в Воронеже

В Избранное

Воронеж, 14 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей случилось 14 октября в Воронеже.

Автомобильная авария произошла на улице Антонова-Овсеенко. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, два легковых автомобиля марок Mitsubishi Pajero и Opel Сorsa столкнулись. От сильного удара Mitsubishi отлетел на ограждение. В настоящее время на месте ДТП находятся сотрудники полиции и скорой помощи. Информации о пострадавших пока не поступало.

ДТП с участием четырех легковых автомобилей произошло сегодня в Екатеринбурге. Автомобиль отечественной марки «ВАЗ», за рулем которого находился 56-летний водитель, двигался в сторону Екатеринбурга. Он допустил столкновение с впереди идущей иномаркой Land Cruiser, которой управляла 43-летняя женщина. От удара автомобиль столкнулся с Lada Priora под управлением 35-летнего мужчины. Также участником массовой аварии стал автомобиль марки Toyota.