Иномарка сбила пенсионерку на пешеходном переходе в Воронеже

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Воронеж, 14 октября. Пожилую женщину сбила иномарка в пятницу в Воронеже: пострадавшая в реанимации.

Инцидент произошел вчера, 13 октября, около девяти утра на улице Машиностроителей около дома 51. Легковой автомобиль марки Skoda Fabia, за рулем которого находилась молодая девушка, допустил наезд на пожилую женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу в соответствии с установленными правилами дорожного движения. Очевидцы сообщают, что скорость машины была достаточно большой. От удара пенсионерка отлетела на несколько метров от пешеходного перехода.

В настоящее время пенсионерка находится в реанимационном отделении. Она получила переломы различных частей тела и открытую травму головы.