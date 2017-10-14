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Полицейские обнаружили труд воронежца на железнодорожных путях
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    Полицейские обнаружили труд воронежца на железнодорожных путях

    12:16  14 Октября 2017
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    Полицейские обнаружили труд воронежца на железнодорожных путях

    Воронеж, 14 октября.  Труп мужчины был обнаружен сегодня утром на железнодорожным путях в Воронежской области.

    Тело 33-летнего жителя Воронежа было найдено сегодня утром на 584 километре пикета №9, сообщает пресс-служба Юго-Восточного линейного управления МВД России на транспорте. По предварительным данным, мужчину, личность которого сейчас устанавливают сотрудники правопорядка, сбил грузовой поезд. В настоящее время обстоятельства и причины трагедии выясняются.

    Напомним, дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло 13 октября в Воронежской области. Водитель иномарки скончался от полученных травм после аварии с участием грузового транспортного средства.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #воронеж
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