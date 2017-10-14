Водитель иномарки скончался на месте после аварии в Воронежской области

В Избранное

Воронеж, 14 октября. Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло 13 октября в Воронежской области.

Как сообщиает пресс-служба МВД по региону, автомобильная авария случилась в пятницу, 13 октября, в 21.30 на автодороге «Воронеж — Луганск — Нововоронеж». Автомобиль марки Сhevrolet Niva, за рулем которого находился 54-летний воронежец, пока по неизвестным причинам не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем. За рулем фуры находился 55-летний горожанин. Водитель иномарки получил несовместимы с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП и выясняет все обстоятельства случившегося.