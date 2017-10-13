Невероятные упражнения на брусьях продемонстрировала жительница Воронежа

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Воронеж, 13 октября. Тренер по workout из Воронежа удивила пользователей Интернета своими упражнениями на брусьях. Фотографии, которые девушка опубликовала на своей странице Вконтакте, оценили не только спортсмены.

На снимках жительница Воронежа демонстрирует необычные по выполнению упражнения на брусьях. Спортсменка написала, что иногда она тренируется 2 раза в день, но всегда старается восстанавливаться и отдыхать.

Воронежцы были восхищены тем, что умеет делать их землячка. Как выяснилось, любительницу здорового образа жизни многие в городе знают.

Тренер по женскому фристайлу много раз становилась победительницей различных соревнований по уличной гимнастике.