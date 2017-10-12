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Изувеченное тело 14-летней школьницы обнаружили в лесополосе в Воронежской области
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    Изувеченное тело 14-летней школьницы обнаружили в лесополосе в Воронежской области

    14:30  12 Октября 2017
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    Изувеченное тело 14-летней школьницы обнаружили в лесополосе в Воронежской области

    Воронеж, 12 октября. Накануне вечером в лесополосе в Воронежской области было обнаружено тело убитой 14-летней школьницы. Об этом информирует управление Следственного комитета России по региону.

    ГУМВД по области сообщает, что убийство произошло в селе Большая Казинка Павловского района. Тело 14-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти было найдено в лесополосе, расположенной между улицами Садовая и Школьная.

    В сообщении СУ СК отмечается, что возле тела лежал чехол от мобильного телефона, принадлежавшего девочке. При этом сам телефон отсутствовал.

    По факту произошедшего было возбуждено дело по статьям «Убийство, сопряженное с разбоем» и «Разбой». Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного управления.

    Как сообщало агентство URA.RU, ранее тюменская полиция совместно с сотрудниками Следственного комитета задержала подозреваемого в нападении на девятилетнюю девочку в подъезде дома.

    Автор: Тимур Румянцев
    #убийство #воронеж
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