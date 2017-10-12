Погибшего в Сирии штурмана Юрия Копылова похоронят в Воронеже

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Воронеж, 12 октября. Погибший в Сирии летчик Юрий Копылов будет похоронен 13 октября на Коминтерновском кладбище в Воронеже, заявил представитель местного военкомата.

Российское оборонное ведомство сообщило ранее, что 10 октября при совершении разгона на взлет с сирийской базы Хмеймим самолет Су-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. Экипаж воздушного средства катапультироваться не успел, пилот Юрий Медведков и штурман Юрий Копылов погибли.

Известно, что Копылов некоторое время служил в Воронеже. Прощание с летчиком состоится утром 13 октября в Доме офицеров, затем его похоронят на местном кладбище, пишет РИА Новости. Отметим, что ВКС РФ проводят в Сирии антитеррористическую операцию по борьбе с запрещенной в России группировкой «Исламское государство»1, поддерживая сирийскую армию с воздуха.

1 Организация запрещена на территории РФ.