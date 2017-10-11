Общежитие для инвалидов в Воронеже отремонтируют по решению суда

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Воронеж, 11 октября. Суд обязал собственника провести капитальный ремонт общежития для инвалидов в Воронеже.

Воронежский суд Коминтерновского района потребовал от собственника провести капитальный ремонт здания, в котором проживают люди с ограниченными возможностями. Аварийное здание находится на улице Малаховского. Скандал разгорелся после сюжета НТВ, в котором жители общежития рассказали о требовании собственника самостоятельно выполнить ремонт.

Прокуратура в ходе проверки выявила, что в период с 2007 по 2009 год здание меняло собственников. В ходе неоднократных сделок владение зданием перешло в руки частных лиц. Суд встал на сторону прокуратуры, требующей провести капитальный ремонт в аварийном здании общежития.