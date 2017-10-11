Объявлен розыск 14-летней школьницы в Воронеже

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Воронеж, 11 октября. Пропала 14-летняя девочка в Воронеже, она ушла из дома несколько дней назад и до сих пор о ее месте нахождения ничего неизвестно.

По информации пресс-службы СУ СК России по региону, 14-летняя Алина Тугова 8 октября ушла из квартиры, расположенной на улице 45 Стрелковой Дивизии, в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. Отец пропавшей девочки обратился в полицию 10 октября. В настоящее время следователи Коминтерновского района проводят проверку по факту исчезновения школьницы.

Известно, что в день пропажи девочка была одета куртку «бомбер» болотного цвета, темные леггинсы и кроссовки черного цвета. С собой она взяла черную кожаную куртку и мобильный телефон. У Алины среднее телосложение, рост 170 сантиметров. На вид девочке можно дать 16-18 лет.

Всех, кто имеет информацию о настоящем местоположении девочки просят звонить по телефонам: 272-90-30, 8-909-212-82-22 или 02 (112).