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Происшествия
Пара из Узбекистана пыталась продать в Воронеже новорожденную дочь
Происшествия
Пара из Узбекистана пыталась продать в Воронеже новорожденную дочь
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    Пара из Узбекистана пыталась продать в Воронеже новорожденную дочь

    19:10  11 Октября 2017  /обновлено: 19:12  11 Октября 2017
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    Пара из Узбекистана пыталась продать в Воронеже новорожденную дочь

    Воронеж, 11 октября. Уголовное дело возбуждено в отношении гражданских супругов из Узбекистана, которые пытались продать новорожденного ребенка за 30 тысяч рублей в Воронеже.

    По информации Следственного комитета, 29-летняя женщина 8 сентября 2017 года родила ребенка, но этот факт не зарегистрировала в органах ЗАГС. Известно, что гражданские супруги из Узбекистана, которые проживают в Воронеже, 10 октября попытались продать новорожденную дочь за 30 тысяч рублей. Сделка проходила под контролем сотрудников отдела полиции. Родители были задержаны на месте, а девочка сразу же была доставлена в медицинское учреждение.

    Уголовное дело заведено в отношении 39-летнего мужчины и его 29-летней гражданской супруги, которые являются гражданами Республики Узбекистан, по статье «Покушение на торговлю людьми».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #воронеж
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