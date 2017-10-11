Врач воронежской райбольницы может на три года лишиться свободы из-за смерти пациента

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Воронеж, 11 октября. Врача одной из районных больниц в Воронежской области обвиняют в смерти пациента.

По информации пресс-службы СУ СК России по Воронежской области, 51-летний анестезиолог-реаниматолог был лечащим врачом 27-летнего мужчины, у которого было выявлено нарушение кислотно-основного равновесия. Врач не назначил пациенту необходимые лекарства, которые могли бы предотвратить его гибель. Инцидент произошел в декабре 2015 года. Пресс-служба СУ СК отмечает:

«Медик, действуя небрежно, не начал проведение адекватной по составу инфузионной терапии, что позволило бы восстановить кислотно-основное равновесие в организме пациента и предотвратить его смерть».

К настоящему времени Следственный комитет собрал доказательную базу и направил документы в суд для дальнейшего разбирательства. Если суд признает доктора виновным, то ему грозит до трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.