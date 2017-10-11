Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Автомобиль сделал сальто и повис на декоративной клумбе в Оренбурге
Общество
Врач воронежской райбольницы может на три года лишиться свободы из-за смерти пациента
Следующая Новость
Срочная новость
Три взрыва в Дамаке унесли жизни девяти человек, еще 10 пострадали
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Врач воронежской райбольницы может на три года лишиться свободы из-за смерти пациента

    16:28  11 Октября 2017  /обновлено: 16:28  11 Октября 2017
    218

    Врач воронежской райбольницы может на три года лишиться свободы из-за смерти пациента

    Воронеж, 11 октября. Врача одной из районных больниц в Воронежской области обвиняют в смерти пациента.

    По информации пресс-службы СУ СК России по Воронежской области, 51-летний анестезиолог-реаниматолог был лечащим врачом 27-летнего мужчины, у которого было выявлено нарушение кислотно-основного равновесия. Врач не назначил пациенту необходимые лекарства, которые могли бы предотвратить его гибель. Инцидент произошел в декабре 2015 года. Пресс-служба СУ СК отмечает:

    «Медик, действуя небрежно, не начал проведение адекватной по составу инфузионной терапии, что позволило бы восстановить кислотно-основное равновесие в организме пациента и предотвратить его смерть».

    К настоящему времени Следственный комитет собрал доказательную базу и направил документы в суд для дальнейшего разбирательства. Если суд признает доктора виновным, то ему грозит до трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #воронеж
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017 3171

        Украина едет на ЧМ-2018 в Россию. Или не едет

        20:52 9 Октября 2017
        23723

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017
        6117

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        53541

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        93933
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27   11 Октября 2017
        3171
        Ковитиди: «Хозяева» Украины никогда не согласятся с позицией президента Чехии по Крыму

        Ковитиди: «Хозяева» Украины никогда не согласятся с позицией президента Чехии по Крыму

        15:23   11 Октября 2017
        13057
        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        МИД РФ готов сократить дипмиссию США до 300 человек

        11:54   11 Октября 2017
        1325
        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        Сирия: Боевики из подконтрольной США зоны пытались заблокировать трассу для гумпомощи

        11:20   11 Октября 2017
        2179