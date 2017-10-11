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Происшествия
Одну из школ в Воронеже эвакуировали из-за угрозы взрыва
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    Одну из школ в Воронеже эвакуировали из-за угрозы взрыва

    15:59  11 Октября 2017
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    Одну из школ в Воронеже эвакуировали из-за угрозы взрыва

    Воронеж, 11 октября. Школу №60 в Воронеже эвакуировали сегодня из-за звонка о заминировании образовательного учреждения.

    Учеников и преподавателей 11 октября эвакуировали из воронежской школы, расположенной по адресу Ленинский проспект, дом 109, из-за поступившего телефонного звонка о заминировании образовательного учреждения. Полицейские оцепили задние школы, как сообщают очевидцы.

    По информации пресс-службы регионального Управления МВД, данное сообщение оказалось ложным, так как никаких опасных предметов не было найдено.

    Волна эвакуаций прокатилась по регионам России. Напомним, что на прошлой неделе был эвакуирован торгово-экономический колледж Архангельска из-за угрозы взрыва.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #воронеж #эвакуация
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