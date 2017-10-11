Одну из школ в Воронеже эвакуировали из-за угрозы взрыва
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Воронеж, 11 октября. Школу №60 в Воронеже эвакуировали сегодня из-за звонка о заминировании образовательного учреждения.
Учеников и преподавателей 11 октября эвакуировали из воронежской школы, расположенной по адресу Ленинский проспект, дом 109, из-за поступившего телефонного звонка о заминировании образовательного учреждения. Полицейские оцепили задние школы, как сообщают очевидцы.
По информации пресс-службы регионального Управления МВД, данное сообщение оказалось ложным, так как никаких опасных предметов не было найдено.
Волна эвакуаций прокатилась по регионам России. Напомним, что на прошлой неделе был эвакуирован торгово-экономический колледж Архангельска из-за угрозы взрыва.