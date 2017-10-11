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Общество
Мужчина устроил пальбу по автомобилю жителя Мурманской области
Происшествия
Девушка скончалась в больнице после ДТП в центре Воронежа
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    Девушка скончалась в больнице после ДТП в центре Воронежа

    13:59  11 Октября 2017
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    Девушка скончалась в больнице после ДТП в центре Воронежа

    Воронеж, 11 октября. Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло  накануне в Воронеже.

    Как информирует пресс-служба ГУ МВД по региону, автомобильная авария случилось в ночь с 9 на 10 октября на набережной Массалитинова. Автомобиль марки Daewoo Matiz, за рулем которого находилась 29-летняя девушка, по неизвестным пока причинам не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение с Mazda. За рулем иномарки находился 23-летний житель Воронежа.

    Сотрудники скорой помощи незамедлительно приехали на место происшествия и госпитализировали девушку в медицинское учреждение, но медикам не удалось ее спасти.

    На данный момент сотрудники правопорядка выясняют все обстоятельства случившейся аварии и проводят проверку по факту смертельного ДТП, после которой будет принято процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #авария #воронеж
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