Девушка скончалась в больнице после ДТП в центре Воронежа

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Воронеж, 11 октября. Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло накануне в Воронеже.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД по региону, автомобильная авария случилось в ночь с 9 на 10 октября на набережной Массалитинова. Автомобиль марки Daewoo Matiz, за рулем которого находилась 29-летняя девушка, по неизвестным пока причинам не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение с Mazda. За рулем иномарки находился 23-летний житель Воронежа.

Сотрудники скорой помощи незамедлительно приехали на место происшествия и госпитализировали девушку в медицинское учреждение, но медикам не удалось ее спасти.

На данный момент сотрудники правопорядка выясняют все обстоятельства случившейся аварии и проводят проверку по факту смертельного ДТП, после которой будет принято процессуальное решение.