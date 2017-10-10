Лжеконтролеры воды ищут доверчивых хозяев богатых квартир в Воронеже

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Воронеж, 10 октября. Фальшивые контролеры качества воды якобы от воронежского водоканала ходят по квартирам местных жителей и настаивают на ее проверке.

По информации пресс-службы «РВК-Воронеж», горожане обращаются с жалобами на неизвестных граждан, которые представляются работниками водоканала и настойчиво просят проверить качество воды в квартире. В течение последних суток было получено около десяти подобных жалоб. По всей видимости, под личиной контролеров скрываются мошенники, осматривающие помещение на предмет денег и ценностей.

На сегодняшний день сотрудники водоканала не проводят проверку качества воды, следовательно, не отправляют контролеров в квартиры жителей города, сообщает руководитель центра обслуживания абонентов организации Вера Щербинина.

Пресс-служба компании советует проверять информацию, полученную от неизвестных граждан, и соблюдать элементарные правила безопасности.