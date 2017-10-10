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Воронежцу грозит до пяти лет лишения свободы за продажу поддельных лекарств
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    Воронежцу грозит до пяти лет лишения свободы за продажу поддельных лекарств

    18:35  10 Октября 2017
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    Воронежцу грозит до пяти лет лишения свободы за продажу поддельных лекарств

    Воронеж, 10 октября. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, продававшего фальсифицированные лекарства в Воронеже.

    Житель Воронежа приобрел около 760 таблеток контрафактного препарата в августе 2016 года. Объявление о продаже он выставил по заниженной цене, сообщает пресс-служба СК РФ по региону. 53-летний воронежец планировал получить около 105 тысяч рублей за фальсификат.

    На данный момент в отношении подозреваемого мужчины возбуждено уголовное дело. Если суд признает его виновным, то воронежцу грозит до пяти лет лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #воронеж #лекарства
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