Воронежцу грозит до пяти лет лишения свободы за продажу поддельных лекарств

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Воронеж, 10 октября. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, продававшего фальсифицированные лекарства в Воронеже.

Житель Воронежа приобрел около 760 таблеток контрафактного препарата в августе 2016 года. Объявление о продаже он выставил по заниженной цене, сообщает пресс-служба СК РФ по региону. 53-летний воронежец планировал получить около 105 тысяч рублей за фальсификат.

На данный момент в отношении подозреваемого мужчины возбуждено уголовное дело. Если суд признает его виновным, то воронежцу грозит до пяти лет лишения свободы.