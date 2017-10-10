Один человек погиб на месте в тройном ДТП в Воронежской области

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Воронеж, 10 октября. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Воронежской области 9 октября вечером: один человек погиб.

Происшествие произошло вчера около 18.00 на 558 километре трассы «Дон» в Каширском районе. Автомобиль марки «Лада», за рулем которого был 29-летний житель Лиски, двигался в направлении Москвы со стороны Ростова-на-Дону. Он нарушил правила дорожного движения и поехал по обочине, где произошло столкновение с припаркованным «ГАЗом» и движущимся по правой полосе автомобилем марки Volvo с полуприцепом.

Пассажир «Лады» получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Водитель легкового автомобиля и его два пассажира получили повреждения различной степени и были госпитализированы в медицинское учреждение.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии.