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Общество
Кольцевая автодорога в Воронеже обойдется в 14 млрд рублей
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    Кольцевая автодорога в Воронеже обойдется в 14 млрд рублей

    13:33  10 Октября 2017
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    Кольцевая автодорога в Воронеже обойдется в 14 млрд рублей

    Воронеж, 10 октября.  Строительство кольцевой дороги вокруг Воронежа обойдется федеральному бюджету в 14 млрд рублей.

    Такая сумма была озвучена руководителем регионального департамента транспорта и автомобильных дорог Максимом Оськиным в понедельник на пресс-конференции.

    На данный момент проекта автомобильной кольцевой дороги не существует, но предполагается, что она соединит два участка трасс и будет состоять из малого и большого колец. Строительство кольцевой дороги может потребовать возведение двух мостов в районе Отрожки и на Лебедева.

    Проект будет готов к 2019 году при условии наличия финансирования, а саму дорогу построят к 2025-2027 годам.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #воронеж
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