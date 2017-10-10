Кольцевая автодорога в Воронеже обойдется в 14 млрд рублей

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Воронеж, 10 октября. Строительство кольцевой дороги вокруг Воронежа обойдется федеральному бюджету в 14 млрд рублей.

Такая сумма была озвучена руководителем регионального департамента транспорта и автомобильных дорог Максимом Оськиным в понедельник на пресс-конференции.

На данный момент проекта автомобильной кольцевой дороги не существует, но предполагается, что она соединит два участка трасс и будет состоять из малого и большого колец. Строительство кольцевой дороги может потребовать возведение двух мостов в районе Отрожки и на Лебедева.

Проект будет готов к 2019 году при условии наличия финансирования, а саму дорогу построят к 2025-2027 годам.