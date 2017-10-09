Дети пяти и девяти лет пострадали в аварии под Воронежем

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Воронеж, 9 октября. На дороге «Курск-Борисоглебск-Хохольский-Репьевка» 8 октября произошла авария: столкнулись отечественные автомобили «Лада Гранта» и «ВАЗ-21112».

По предварительным данным, водитель «Лады Гранта» — 47-летняя женщина — допустила столкновение с «ВАЗ-21112». В «ВАЗе» находились четыре человека: 31-летний водитель и женщина с детьми — девочкой девяти лет и мальчиком пяти лет. Все пострадавшие в аварии с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу.

«В момент ДТП мальчик и девочка находились в удерживающих устройствах и были пристегнуты», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

На данный момент обстоятельства аварии устанавливаются.