Пенсионер получил травмы при аварии в Воронежской области

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Воронеж, 7 октября. Авария произошла утром 7 октября в Воронежской области: пострадал пенсионер.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 7 октября около 09:15 на пересечении улиц Связистов и 3-го Интернационала в городе Бутурлиновка, столкнулись два легковых автомобиля.

В происшествии пострадал 80-летний пенсионер, который находился за рулем автомобиля марки «Ока». Мужчина сильно ударился о руль. Свидетели аварии вызвали на место происшествия работников скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП и выясняют все обстоятельства происшествия.