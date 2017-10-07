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Восемь лет лишения свободы грозит фальшивомонетчикам из Воронежа
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    Восемь лет лишения свободы грозит фальшивомонетчикам из Воронежа

    17:36  7 Октября 2017
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    Восемь лет лишения свободы грозит фальшивомонетчикам из Воронежа

    Воронеж, 7 октября. Трех фальшивомонетчиков задержали полицейские в Воронеже.

    Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, злоумышленники на поддельные купюры крупного номинала покупали небольшие и недорогие товары, получая сдачу подлинными рублями. Сотрудники органов правопорядка поймали трех злоумышленников. Ими оказались мужчины в возрасте 27 и 24 лет, а также 21-летняя девушка.

    На данный момент подозреваемые находятся под домашним арестом. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Если суд признает злоумышленников виновными, то им грозит до восьми лет лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #воронеж
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