Восемь лет лишения свободы грозит фальшивомонетчикам из Воронежа

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Воронеж, 7 октября. Трех фальшивомонетчиков задержали полицейские в Воронеже.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, злоумышленники на поддельные купюры крупного номинала покупали небольшие и недорогие товары, получая сдачу подлинными рублями. Сотрудники органов правопорядка поймали трех злоумышленников. Ими оказались мужчины в возрасте 27 и 24 лет, а также 21-летняя девушка.

На данный момент подозреваемые находятся под домашним арестом. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Если суд признает злоумышленников виновными, то им грозит до восьми лет лишения свободы.